Mortos em batida entre carreta e caminhão na MT-430 são identificados; veja nomes

Foram identificados como sendo Alexandre Carvalho Schimidt, de 43 anos, e Alex Caetano da Silva, de 27 anos, os mortos durante batida entre uma carreta e um caminhão na MT-430, em Confresa, na tarde de quarta-feira (27). Uma terceira pessoa ficou ferida.

Segundo as informações da Polícia Civil, uma equipe estava retornando do Distrito de Santo Antônio do Fontoura pouco depois do acidente entre os veículos. Um deles estava em chamas sendo que as cabines de ambos estavam destruídas.

Os agentes ouviram gritos de socorro e encontraram um homem de 28 anos bastante ferido e com sangramento. Ele foi afastado das chamas e, com a ajuda de populares, conseguiram resgatar a vítima em uma maca.

Entretanto, Alexandre e Alex morreram carbonizados. A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

