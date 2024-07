Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e crime ambiental em Barcarena

(Foto: PCPA)– Policiais civis da Delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, prenderam nesta quinta-feira (18), dois homens em flagrante por tráfico de drogas. Um deles foi autuado por crime ambiental, após agentes de segurança presenciarem o suspeito destruindo árvores de uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Durante a ação realizada em uma localidade conhecida por invasão do cupuaçu, foram apreendidos 37 porções de oxi, oito de maconha e um motosserra.

Segundo a delegada Maria Alexia, que coordenou a ação, a equipe policial também formada por investigadores foi até o local com intuito de fazer policiamento ostensivo.

“Somente nesta semana foram presas três pessoas pelo crime de de tráfico de entorpecentes. Além disso, o local estava sendo usado para planejamento de outros delitos por conta do difícil acesso da área de mata”, contou.

Após receberem voz de prisão, os suspeitos foram encaminhados para procedimentos cabíveis na unidade policial e estão à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/08:15:07

