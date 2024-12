Polícia Civil prende jovem de 22 anos, a 38km de Novo Progresso; acusado de estuprar uma menor de idade

Foto: Reprodução/Polícia Civil | Em uma operação realizada neste sábado, 14 de dezembro de 2024, a Polícia Civil de Novo Progresso, prendeu Mikael Sales Nunes, de 22 anos, acusado de estupro de vulnerável. O suspeito foi localizado em uma propriedade rural a aproximadamente 38 km de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação contou com o apoio da Polícia de Castelo dos Sonhos e foi comandada pelos delegados Francisco Pinheiro e José Rodolfo Mussi de Novo Progresso.

O Caso

O caso teve início em julho de 2024, quando o pai da vítima, que é menor de idade, registrou um boletim de ocorrência denunciando o crime que ocorreu em uma fazenda da região. Segundo o delegado Francisco Pinheiro, as investigações comprovaram a materialidade do crime por meio de exames de corpo de delito e o depoimento de testemunhas. As evidências coletadas apontaram Mikael Sales Nunes como o autor do delito.

Diante disso, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Apesar de diversas diligências realizadas nos meses seguintes, Mikael permaneceu foragido até ser localizado na operação deste sábado (14).

O acusado foi conduzido à Delegacia de Novo Progresso, onde permanecerá à disposição da Justiça. “Este é um exemplo claro de como o trabalho conjunto entre as forças policiais pode trazer respostas à sociedade e justiça às vítimas”, destacou os delegados Francisco Pinheiro e José Rodolfo Mussi.

O caso segue sob investigação e será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações da PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/10:00:14

