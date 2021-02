Acidente entre carro e dois caminhões termina com a morte de uma mulher em rodovia no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Acidente entre caminhão e carro de passeio termina com uma pessoa morta em Marabá

Outras quatro pessoas que estavam no carro incluindo crianças ficaram feridas.

Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente envolvendo um carro de passeio e dois caminhões na PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna e o Núcleo Morada Nova próximo a Marabá, sudeste do Pará.

Com o impacto o carro foi jogado para fora da rodovia. Outras quatro pessoas que estavam no carro incluindo crianças ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

“O carro pequeno foi ultrapassar o comboio de caminhões mas ele não conseguiu e acabou colidindo com uma carreta quando ele perdeu o controle quando ele colidiu com o meu caminhão. Não consegui desviar porque quando eu enxerguei ele estava em cima do meu caminhão”, disse um dos motoristas envolvidos no acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia no sentindo do município de Jacundá onde a família com cinco pessoas que estavam no veículo viajavam para uma vila próxima a essa da localidade, quando o motorista tentou fazer uma ultrapassagem em uma fila de caminhões, perdeu o controle do veículo e se chocou com outros dois caminhões. Outras quatro pessoas que estavam no carro incluindo o motoristas ficaram feridas.

O condutores vão ser encaminhados para prestar depoimento na delegacia de polícia de Marabá para iniciar as investigações sobre o acidente.

