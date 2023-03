Polícia Civil prende jovem que confessou espancamento de homem em saída de festa; vítima morreu

Rayendel Adriano é lutador de MMA; ele foi preso na casa dos pais dele, no bairro Uruará — Foto: Reprodução/Redes sociais

Rayendel Adriano foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídio nesta sexta-feira (31).

Foi preso nesta sexta-feira (31) pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio de Santarém, oeste do Pará, em cumprimento a mandado judicial, o jovem principal Rayendel Adriano Mota Nogueira, autor do espancamento que levou à morte o homem identificado como Rodrigo Pacheco de Arruda, 31 anos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de março, no bairro Aeroporto Velho, após a vítima sair de uma festa na companhia de amigos.

Rayendel havia comparecido na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, na tarde do dia 22, acompanhado do advogado Igor Dolzanis, quando foi ouvido pela delegada Raíssa Beleboni, que preside o inquérito que apura a morte de Rodrigo Pacheco.

De acordo com a delegada, Rayendel não só confessou ter espancado a vítima, como afirmou que agiu sozinho. Ele teria partido pra cima de Rodrigo, após um amigo da vítima ter passado com pneu do carro que dirigia, em cima de um dos pés de Rayendel. O motorista e outra pessoa que estava no carro saíram do local, enquanto Rodrigo teria descido do carro e tentado fugir correndo, mas foi alcançado e agredido.

Após a agressão, Rodrigo foi socorrido por amigos e levado em carro particular para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas não faleceu logo após dar entrada na unidade.

De acordo com o escritório Melo Dolzanis, que atua na defesa de Rayendel, o jovem que já havia se apresentado espontaneamente na delegacia, não ofereceu resistência à prisão e vai seguir todos os trâmites legais. Sílvia Vieira,

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Santarém e Região — PA em 31/03/2023/17:20:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...