Polícia apreende dinamites e fuzis que possivelmente seriam usados para roubo a banco no Pará

Fuzis e Dinamites são encontrados em Tucuruí — Foto: 13º BPM

Flagrante em Tucuruí, no sudeste do estado, se deu após denuncias de roubo de veículo.

Policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar (PM) apreenderam diversas armas, materiais explosivos e de comunicação, durante busca a um veículo roubado nas redondezas do bairro Palmares II, em Tucuruí, região sudeste paraense. O caso ocorreu na quinta-feira (30), após denuncias.

Segundo a PM, após chegarem na residência indicada, três homens perceberem a aproximação dos policiais, pularam o muro e fugiram em direção a uma área de mata e de difícil acesso.

Durante investigações no local, os militares encontraram vários armamentos de grosso calibre, que segundo eles seriam utilizados para roubar uma instituição bancária, em uma modalidade conhecida por “vapor” ou “novo cangaço”.

Apreensão

De acordo com a PM, durante a operação foram apreendidos os seguintes itens:

2 fuzis de 50

1 fuzil de 556

Várias munições para ambas as armas

4 invólucros de dinamite com antenas de detonação

Rádios transmissores

Miguelitos (Pregos grandes entrançados, usado geralmente para furar pneus de veículos)

1 placa metálica que possivelmente seria utilizada como escudo balístico.

Alimentação e remédios

A PM informou que segue em operação para prender os suspeitos que fugiram e que diligências estão sendo realizadas por toda a região de Tucuruí nas buscas.

Além da operação de prevenção, os militares envolvidos na ocorrência foram parabenizados e indicados para receberem medalhas da Láurea do Mérito Operacional, oferecidas pelo governador Helder Barbalho.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará em 31/03/2023/16:46:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...