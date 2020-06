Polícia de Rurópolis transfere para presídio de Itaituba suspeito de homicídio ocorrido em Roraima

Chegada do suspeito de homicídio (camisa vermelha) ao presídio de Itaituba, no sudoeste do Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

A transferência do homem capturado durante a operação ‘Remoto’ foi feita por ordem judicial.

As polícias Civil e Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, transferiram na tarde de sexta-feira (12), para o presídio do município paraense Itaituba, um homem de 40 anos, que é suspeito de ter praticado um homicídio no estado de Roraima. A transferência foi feita atendendo determinação judicial.

Agnaldo Jorge Pereira foi preso em uma vicinal da zona rural de Rurópolis no dia 10. As polícias Civil e Militar deflagraram a operação “Remoto” para cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O mandado foi expedido pela Comarca de Boa Vista.

Na operação deflagrada para prender Agnaldo, os policiais encontraram na residência onde ele morava, uma espingarda sem marca e numeração aparentes, calibre 32, com um cartucho marca CBC calibre 32 intacto e dois tubetes de pólvora para cartucho. De acordo com a polícia, Agnaldo também vai responder por posse ilegal de arma de fogo.

