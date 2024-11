Polícia do regime Maduro provoca Brasil: “Quem mexe com a Venezuela se dá mal”

Foto: Reprodução/Instagram/@pnbvzla | Publicação traz bandeira brasileira e silhueta semelhante à do presidente Lula.

O perfil do Instagram da Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela, publicou uma imagem provocando o governo brasileiro nesta quinta-feira (31).

O post traz uma silhueta muito parecida com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o rosto borrado, uma bandeira do Brasil ao fundo e a mensagem: “Quem mexe com a Venezuela se dá mal”.

Na legenda da publicação, o perfil afirma que o país não aceita chantagens e que não é “colônia” de ninguém.

Crise entre Brasil e Venezuela

A publicação é mais um capítulo na crise entre o governo brasileiro e o venezuelano. Na última semana, o Brasil vetou a entrada do país vizinho no Brics. Além disso, o governo Lula não reconheceu a reeleição de Maduro, e cobra a divulgação das atas eleitorais, mantidas em sigilo pelo judiciário venezuelano. A oposição contra Maduro fala em fraude.

A postura do Brasil tem irritado autoridades do governo da Venezuela. Maduro, inclusive, chegou a questionar o processo eleitoral brasileiro que deu a vitória a Lula em 2022.

Na última quarta-feira (30), o presidente da Venezuela convocou seu embaixador no Brasil, Manuel Vadell, para consultas, em ato de repúdio à decisão brasileira de vetar o país como parceiro do Brics.

Fonte: Cultura UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/13:04:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...