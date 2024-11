PF apreende, em Redenção | PA, notas falsas enviadas pelos Correios

Mil reais em notas falsas foram apreendidas pela Polícia Federal em Redenção | Foto: Reprodução

Homem foi preso em flagrante ao receber 10 cédulas falsas de 100 reais.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (30/10), um homem, em repressão ao crime de moeda falsa.

A ação teve início após investigações indicarem o envio de notas falsificadas por meio dos Correios, originárias de Uberlândia-MG, com destino a um endereço em Redenção-PA. Policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento da entrega da encomenda e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação.

O destinatário das notas foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal e, após lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de moeda falsa, foi encaminhado ao sistema prisional. As 10 cédulas falsas de 100 reais serão enviadas para análise da perícia da Polícia Federal. O celular do investigado foi apreendido e poderá ajudar nas investigações.

Fonte: PF

