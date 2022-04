Polícia é chamada por vizinho que ouviu gritos de “Fora Bolsonaro”

(Foto:Reprodução) – O jornalista Silvio Costa, editor do site Congresso em Foco, foi surpreendido pela presença de policiais em sua casa, enquanto celebrava seu aniversário nesta sexta-feira (1º), após seus convidados gritarem “Fora Bolsonaro”. A festa acontecia em um prédio do Noroeste, região administrativa de Brasília.

Moradores de um prédio vizinho acionaram a polícia com o pretexto de que a ordem pública estava sob ameaça. Policiais do 3º Batalhão Militar foram despachados para o local. Informação foi revelada pelo jornalista Ricardo Noblat do site Metrópoles.

“Todas as pessoas têm o direito de se manifestar, independentemente de posição política”, afirmou Costa. Logo após, o Sargento que comandava a operação comunicou que o aniversariante seria levado para depor na delegacia mais próxima.

