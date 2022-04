VÍDEO: Diretora de escola é agredida a socos por pai de aluno no Pará

O agressor também teria agredido outras funcionárias da instituição – (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais desde a última sexta-feira (1º) um vídeo que mostra uma mulher sangrando e chorando após ter sido agredida. Segundo informações, a vítima seria diretora da escola Rosa de Saron, localizada na Travessa WE 39, Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém. O agressor teria sido o pai de um aluno.

Ainda de acordo com relatos, o agressor também teria agredido outras funcionárias da instituição. Ainda não há informações sobre o que teria gerado as agressões. O caso está causando grande revolta nas redes sociais.

No vídeo a mulher agredida diz que o agressor se vale de apenas mulheres trabalharem no local. A cena é acompanhada por outras pessoas que aparecem assustadas. A agredida registrou BO na Delegacia da Mulher e compareceu à Polícia Científica para exame de corpo de delito.

O homem foi identificado como Alexandre da Conceição e também teria sido agredido por populares revoltados com o que ele fez com a diretora. Segundo informações, ele já teria agido com violência em outra oportunidade. As informações são de Emanuel Maciel, colaborador de Ver-o-Fato.

