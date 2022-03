Polícia e Exército apreendem 84 maquinários em operação para desocupar garimpo em terra indígena em MT

A operação Alfeu V desencadeada na última semana com objetivo de desocupar o garimpo ilegal na terra indígena Sararé, localizada entre os municípios de Conquista D´Oeste, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, resultou na apreensão de 84 maquinários e equipamentos.

A ação foi conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Centro Integrado de Operações Aéreas e Fundação Nacional do Índio. (As informações são do Redação Só Notícias/fotos: assessoria).

Os trabalhos iniciaram no sábado e foram finalizados na quarta-feira, porém o balanço foi divulgado esta manhã. Segundo a PF, foram apreendidos 40 motores estacionários, sete escavadeiras, 22 moinhos de pedra, 15 geradores, bem como destruídas barracas e diversos outros materiais utilizados no garimpo. O mandado de apreensão dos maquinários foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Justiça Federal de Cáceres.

De acordo com a PF, indígenas da etnia Nambikwara são pressionados há 30 anos por garimpos ilegais de ouro em suas terras. Os policiais cercaram a terra indígena e bloquearam os acessos a fim de coibir a prática ilegal. Mais de 100 agentes públicos atuaram na operação, incluindo aeronaves e embarcações públicas.

O objetivo principal da ação conjunta era apreender as máquinas utilizadas e identificar os responsáveis pela atividade criminosa. O garimpo ilegal promove a destruição da vegetação local, a contaminação dos rios com mercúrio (utilizado na separação do ouro), além de alterar o fluxo das águas na região.

As ações policiais na terra indígena Sararé continuarão, visando reprimir crimes ambientais e a extração ilegal de minérios.

Jornal Folha do Progresso em 25/03/2022/10:05:23

