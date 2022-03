Dallagnol diz ter recebido mais de R$ 300 mil em doações para pagar indenização a Lula

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De dois, dez, cinquenta, vinte, um real, cem reais, não é o valor, mas é o ato de protesto, é indignação das pessoas (…) Isso aperta o meu coração, não tenho palavras (…) Não se trata de Deltan, não se trata de valor, se trata sim da causa anticorrupção. As pessoas estão mandando uma mensagem muito forte por meio de tudo isso, por meio desse ato cívico incrível, que é a mensagem: ‘você pode estar lá na frente, mas se você está lutando pela nossa causa, pela sociedade, nós estamos com você.

“Quero agradecer pela coisa incrível que vocês fizeram, em menos de 24 horas vocês, espontaneamente, pegando meu CPF na internet, fazendo doações via Pix, depositaram mais do que o valor daquela indenização injusta, absurda, que STJ determinou que eu pagasse ao Lula, enquanto ele foi condenado em três instâncias e sai impune (…) Não parou de entrar Pix ao longo de toda a madrugada, é inacreditável, acabou de entrar outro.

A Justiça considerou que Dallagnol cometeu excessos ao usar, durante uma entrevista coletiva em 2016, uma apresentação de slide em PowerPoint acusando Lula de liderar uma ação criminosa. O ex-procurador informou que todo o valor arrecadado que ultrapassar a indenização será encaminhado para hospitais filantrópicos que tratam de crianças com autismo ou câncer. (As informações são do Jovem Pan).

