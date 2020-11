Prefeito preso em operação do Ministério Público, Domingos Juvenil é solto em Altamira, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O prefeito foi liberado do quartel da Polícia Militar depois de pagar fiança às justiças Federal e Estadual pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e posse de ouro sem documentação. Ele deixou a prisão em uma caminhonete preta, sem falar com ninguém.

Depois de pagar fiança, Domingos Juvenil, de 78 anos, prefeito da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, foi libertado na noite de quinta-feira (26). Ele havia sido preso na quarta-feira (25) durante a operação Prenúncio, que investiga fraudes em licitações no município.

You May Also Like