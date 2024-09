Polícia encontra 50 kg de drogas escondidos em embarcação na ilha de Cotijuba, em Belém

Droga estava em embarcação que fazia parte de comboio. — Foto: Reprodução / PC PA

Embarcação fazia parte de comboio que estava atracado na ilha.

A Polícia Civil (PC) prendeu duas pessoas por tráfico de drogas após encontrar cerca de 50 kgs de drogas escondidos no porão de uma embarcação atracada na ilha de Cotijuba, em Belém.

A operação foi realizada nesta quarta-feira (4), em um comboio formado por um empurrador e duas balsas, após denúncias recebidas pela corporação, que agiu junto a equipes do Grupamento Fluvial (GFLU). Segundo os agentes, foram apreendidos vários pacotes com skank e pedras de óxi.

De acordo com a PC, o comboio vinha de Manaus, mas os suspeitos não disseram qual seria o destino final das substâncias.

Os agentes informaram que a dupla irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A corporação ainda relatou que haviam outros seis tripulantes na embarcação. Eles foram apenas ouvidos como testemunhas.

Ainda segundo a PC, o material apreendido será periciado e os presos já estão à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/13:45:27

