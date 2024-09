Servidores da Receita Federal são afastados suspeitos de contrabando de eletrônicos; prejuízo foi de R$ 70 milhões

Servidores da Receita Federal são afastados suspeitos de contrabando de produtos eletrônicos — Foto: Divulgação/PF

Mandados judiciais foram cumpridos nesta quarta-feira (4), na Bahia, Piauí e Pará. Justiça determinou sequestro de bens e bloqueio de valores de até R$ 20 mil dos investigados.

Quatro servidores da Receita Federal foram afastados por suspeita de envolvimento em crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos para estados do Nordeste. As investigações apontaram que o grupo criminoso movimentou R$ 70 milhões entre abril de 2023 e agosto de 2024.

Segundo informações da Polícia Federal, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (4), na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, além dos estados do Piauí e do Pará.

De acordo com a PF, um dos servidores trabalha na Bahia e os outros três no Pará. A Justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores de até R$ 20 mil dos investigados.

A Polícia Federal informou que a investigação apontou:

👉 Identificou a presença de pessoas responsáveis por subsidiar a saída dos produtos no exterior.

👉 Encarregados do recebimento e distribuição dos eletrônicos no Brasil.

👉 Servidores da Receita Federal responsáveis pela não fiscalização dos produtos.

👉 Servidores afastados já responderam administrativamente por suposto envolvimento com alvos desta investigação.

As investigações se iniciaram em janeiro deste ano, e nesse período foram realizados três flagrantes de integrantes da organização responsáveis pelo transporte de aparelhos eletrônicos irregulares, sendo formalizados procedimentos em Juazeiro, Belém e Guarulhos.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, descaminho, contrabando, facilitação de contrabando e lavagem de dinheiro, com penas somadas que podem chegar a 39 anos de reclusão.

Fonte: G1 BA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/14:24:12

