Polícia faz operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos; vítima perdeu mais de R$ 1 milhão

(Foto: Reprodução) – Ação é comandada pela 12ª DP (Copacabana). Os policiais cumprem 8 mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará e no Ceará.

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (30), uma operação de combate a uma quadrilha que aplica golpes em idosos. Uma das vítimas, um homem de 75 anos que não teve a identidade revelada, perdeu mais de R$ 1 milhão. O grupo movimentou, no ano passado, cerca de R$ 6 milhões.

A investigação sobre a quadrilha foi chefiada pela 12ª DP (Copacabana). Os policiais cumprem 8 mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará e no Ceará. O grupo movimentou o dinheiro com golpes que eram aplicados por meio de mensagens enviadas para os telefones celulares das vítimas.

Até 12h, três pessoas haviam sido presas, nos estados de São Paulo e Ceará.

“O alvo preferencial dessa organização era as pessoas idosas. A gente sabe que o mundo digital trouxe muitas facilidades, mas trouxe muitos riscos. Então é importante que, ao utilizar as ferramentas digitais, que a gente tenha todo cuidado”, alertou o delegado Ângelo Lages, responsável pelas investigações.

Investigações

As investigações começaram no ano passado e tiveram o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Assim, os policiais rastrearam os R$ 5 milhões movimentados pela quadrilha com os golpes.

Foram identificadas vítimas no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Amapá, em São Paulo, em Brasília, no Ceará, em Mato Grosso, em Goiás, na Bahia, na Paraíba, em Tocantins, em Piauí e em Pernambuco.

Vítima

Um homem que perdeu R$ 1,17 milhão. O golpe começou quando ele recebeu uma mensagem de texto no celular sobre um suposto desconto na fatura do cartão de crédito. Ele clicou em um link enviado e os bandidos tiveram acesso à conta bancária da vítima e à fatura do cartão. Eles conseguiram, inicialmente, movimentar cerca de R$ 130 mil.

Depois disso, os criminosos seguiram em contato com o idoso e o convenceram a seguir fazendo transações bancárias para a quadrilha.

Os bandidos o convenceram de que os valores dos depósitos seriam devolvidos e que ele estava colaborando com uma investigação da Polícia Federal.

O delegado responsável pela operação destacou que é preciso cuidado.

“Não clique em e-mails que você não sabe a procedência. Não acesse links maliciosos. Em caso de dúvidas, tenha uma pessoa de confiança em quem você possa consultar. Um amigo ou um familiar. E, não sendo possível, na dúvida, vá na instituição financeira. Entre em contato com o canal da instituição para que você possa diminuir qualquer dúvida existente, reduzindo assim a possibilidade de você ser vítima de um golpe financeiro”, afirmou Ângelo Lages.

Os 8 alvos da operação desta quarta foram indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além da prisão preventiva, a Justiça determinou o bloqueio de todas as contas bancárias.

Modus operandi

As movimentações em diversas contas bancárias, aliás, eram usadas como uma forma de despistar o rastreamento de órgãos fiscalizadores no processo de lavagem de dinheiro.

Por conta do tamanho das movimentações, os investigadores suspeitam da participação de pelo menos outras 30 pessoas no esquema, considerado um dos maiores em atividade no país.

Apenas um dos investigados, por exemplo, tinha 40 contas abertas no próprio nome.

A operação desta quarta também mira a identificação de outros participantes do esquema.

