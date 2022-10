Publicação Nº 246/2022 – ERALDO E D GUIMARÃES & CIA LTDA – POSTO POINT CACHOEIRA

ERALDO E D GUIMARÃES & CIA LTDA – POSTO POINT CACHOEIRA , inscrito no CNPJ nº13.204.998/0001-98, localizado na Rod. Br. 163, Km 895, S/N, Distrito de Castelo de Sonhos, Altamira/PA, torna público que recebeu da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PA a Licença de Operação – L.O. para Posto Revendedor, Posto Flutuante, Posto de Abastecimento, Posto Varejista de Querosene e Gasolina de Aviação Nº 13576/2022, com Processo de Protocolo N° 2022/0000011494. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

