Prestação de contas, suspensão de carteiras e pesca predatória serão temas de uma assembleia que será realizada pela colônia de pescadores de itaituba.

A assembleia da colônia Z 56 será realizada neste sábado a partir das 8 horas da manhã na sede do SINTEPP, a prestação de contas e a suspensão das carteiras dos pescadores serão algumas das pautas da reunião.

Após a assembleia haverá também uma palestra com representantes da secretaria de meio ambiente e do instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade sobre a as leis ambientais e preservação das espécies de peixes existentes na região.

Uma outra preocupação da presidência da colônia Z 56 é com a pesca predatória que estaria acontecendo no rio Tapajós o que poderá comprometer no futuro a existência de algumas espécies de pescado.

