Homem mata em via publica e é preso dormindo em residência próxima ao crime em comunidade de Novo Progresso

Conforme boletim de ocorrência policial, por volta da 05h45mn deste domingo a vítima Alexsandro Gonçalves da Cruz de 38 anos, foi encontrado em via pública agonizando. Foi socorrido com vida para hospital municipal de Novo Progresso, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Alexsandro foi atingido por dois disparos de arma de fogo.

Alexandre Matos foi preso em flagrante após ter executado Alexsandro Gonçalves da Cruz , com dois tiros de arma de fogo. O Crime aconteceu na manhã deste domingo 8 de agosto em via pública na comunidade de Santa Julia distante 30 quilômetros da cidade de Novo Progresso.

