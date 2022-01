ULTIMA CHAMADA: IBGE abre processo seletivo para1.230 vagas; inscreva-se

As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro pelo site do IBGE. – (Foto:| Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 1.230 vagas temporárias em Belém para o Censo 2022. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) podem ser realizadas pelo próprio site do IBGE ou, presencialmente, na sede do Portal do Trabalhador, vinculado à Secretaria Municipal de Economia (Secon), desde esta segunda-feira, 10, até o dia 21 deste mês de janeiro. (As informações são da Agência Belém).

O Portal do Trabalhador tem atuado como agente de inclusão, facilitando na intermediação entre o contratante e o possível contratado, recebendo currículos, emitindo carteira de trabalho digital e, agora, por meio de parcerias como esta, com o IBGE, com a função de orientar e ajudar a população da capital nas inscrições do processo seletivo do Instituto.

Vagas diversificadas

As 1.230 vagas temporárias para a capital estão distribuídas em 1.088 cargos de recenseadores, 108 agentes censitários supervisores (ACS´s), 19 agentes censitários municipais (ACM´s) e 15 agentes censitários de administração e informática (ACAI´s). Os salários variam de R$1.700 a R$2.100, de acordo com a função estabelecida.

Para mais detalhes e/ou inscrições, os interessados podem acessar o Portal do IBGE ou ir até a sede do Portal do Trabalhador, localizada na avenida Nazaré , esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, das 8h às 13h.

