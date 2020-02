Polícia Federal apreende quase 500 toneladas de minério em Itupiranga e Marabá, no PA

Sete pessoas que conduziam os veículos foram presas em flagrante, sendo uma delas ainda presa por dirigir alcoolizada.- (Foto:Reprodução)

A Polícia Federal apreendeu quase 500 toneladas de minério na manhã desta sexta-feira (7), no sudeste do Pará. A apreensão foi durante a Operação Rota do Minério deflagrada em Itupiranga e Marabá, com o objetivo de fiscalizar e desarticular o esquema criminoso de extração ilegal de minério na região.

Foram apreendidos oito caminhões de grande porte que transportavam, sem autorização, aproximadamente 500 toneladas de manganês. Segundo a PF, os caminhões tinham como destino o porto de Barcarena, no nordeste do Pará, de onde a mercadoria seria exportada.

Ainda segundo a PF, a carga é pertencente a União Federal, o que constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação. Sete pessoas que conduziam os veículos foram presas em flagrante. Uma delas ainda foi autuada por dirigir alcoolizada. Pelo transporte ilegal de manganês a pena prevista é de até cinco anos de detenção.

