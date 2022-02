Polícia Federal combate desmatamento equivalente a 2 mil campos de futebol em Itaituba (PA)

Polícia Federal deflagra a Operação Alerta Amazônia 2 (Foto:Polícia Federal)

A ação faz parte da “Operação Alerta Amazônia 2”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (09)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (09) a “Operação Alerta Amazônia 2”, que tem como foco principal combater desmatamentos com uso posterior de fogo, ocorridos no interior da Floresta Nacional de Altamira, na área localizada no município de Itaituba, sudoeste paraense. (As informações são do O Liberal)

Durante a investigação foram constatados desmatamentos por corte raso (eliminação total da vegetação de uma área) no quantitativo total de 2.070 hectares, o que corresponde a mais de 2 mil campos de futebol.

Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em São José do Rio Preto (SP), 1 em Moraes de Almeida (Itaituba/PA) e 1 em Santarém (PA).

Além disso, foi determinado o sequestro/arresto/bloqueio de bens dos investigados no valor total de R$ 30.062.881,62, considerando valores estimados para reparação dos danos bem como ressarcimento do proveito econômico auferido com os crimes, tudo calculado por meio de laudo pericial.

Os mandados foram expedidos pela Subseção Judiciária de Itaituba da Justiça Federal.

Operação anterior

A “Operação Alerta Amazônia 1” foi deflagrada em setembro de 2021, também para combater desmatamento a corte no raso no interior de Unidade de Conservação Federal.

Os crimes investigados no inquérito policial correspondente são de danos a Unidade de Conservação (art. 40 da Lei nº 9.605/1998), descumprimento de embargo ambiental (art. 330 do CP), obstar ou dificultar atividade de fiscalização ambiental (art. 69 da Lei nº 9.605/1998), incêndio em floresta (art. 41 da Lei nº 9.605/1998) e associação criminosa (art. 288 do CP).

O nome da Operação faz referência a alertas de imagens de satélite acompanhados pela Polícia Federal referentes a desmatamentos na Amazônia.

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2022/15:58:39

