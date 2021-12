Ex-assessor do prefeito que virou opositor é ferido em atentado na madrugada em Mojuí

O tiro de espingarda atingiu a perna esquerda de Tiago Araújo (Foto:Reprodução rede social)

Ex-assessor de prefeito que virou desafeto é alvo de tiro na madrugada em Mojuí

Tiago Araújo, uma das vozes mais altissonantes da oposição hoje em Mojuí dos Campos. Foto: Rede social

Tiago Sousa de Araújo, ex-assessor do prefeito de Mojuí dos Campos (PA), foi alvo de tentativa de assassinato na madruga desta quinta-feira (16) no município. Ele estava em sua residência quando foi surpreendido com um disparo em sua direção, feito por 2 homens.

Ainda não identificados, os homens conseguiram atingi-lo na perna esquerda, com a bala transpassando a porta de madeira da casa onde a vítima reside. A arma usada foi uma espingarda calibre 16.

Os 2 homens estava em uma caminhonete prata. Câmeras de segurança nas imediações da casa onde Tiago Araújo mora, em uma comunidade na divisa de Santarém com Mojuí dos Campos, poderão identificar os participantes do atentado e a placa do veículo usado na ação criminosa.

De ex-assessor a opositor

Depois que rompeu com o prefeito Marco Antônio Lima (MDB) e exonerado do cargo de assessor especial lotado na Semed (Secretaria Municipal de Educação), em setembro deste ano, Tiago Araújo tornou-se uma das vozes mais altissonantes da oposição à gestão do advogado emedebista no município, eleito no ano passado.

Após o atentado, o ex-assessor foi socorrido em um hospital público em Santarém. A bala ainda não foi retirada, pois se alojou em parte delicada da perna do paciente, o que poderia comprometer os seus movimentos.

Por medida de segurança, Tiago Araújo não voltou para Mojuí dos Campos. Seu paradeiro está sob sigilo.

Procurada, a assessoria do prefeito Marco Antônio não se manifestou até a publicação dessa matéria. Que será atualizada assim que o contraponto for enviado à redação do JC.

