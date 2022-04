Polícia Federal cumpre mandados em Novo Progresso em repressão ao desmatamento ilegal

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 06/04/2022, a operação Alerta Amazônia III, dentro do contexto da Operação Guardiões Do Bioma, coordenada pelo Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando continuidade às ações desempenhadas pela PF no oeste do Pará cujo objetivo é a repressão a ilícitos ambientais, mais especificamente, desmatamento ilegal. (As informações são do RG 15 / O Impacto).

Os policiais estão cumprindo mandado de busca e apreensão na cidade de Novo Progresso/PA, expedidos pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba/PA.

Conforme apurado nas investigações, uma só pessoa teria a posse de 5 fazendas no Estado do Pará, e apenas na região da Floresta Nacional do Jamanxim (região de Itaituba – Novo Progresso), teria sido a responsável pela devastação de cerca de 2.000 ha de mata nativa, retirando ilegalmente a madeira para posterior revenda.

O desmate de 1.500 ha em área de uma só fazenda teria gerado um dano ambiental cujo valor ultrapassa a soma de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) e o valor calculado para se realizar a reparação da área degradada seria o equivalente a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

A operação buscou reprimir a violência ambiental que, rotineiramente, abala os ricos biomas amazônicos na região. O nome da operação remonta à continuação das operações anteriormente deflagradas pela PF com o objetivo de proteger a Floresta Amazônica.

O crime investigado no Inquérito Policial correspondente é o de desmatamento ilegal, inserto no artigo 50-A da Lei 9.605/98, cujas penas variam de 2 a 4 anos de prisão.

Jornal Folha do Progresso em 07/04/2022

