Internacional sai na frente, mas cede empate ao 9 de Octubre na estreia da Sul-Americana

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira, o Internacional estreou na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um empate por 2 a 2 diante do 9 de Octubre, no Estádio Jocay, no Equador.

A equipe gaúcha abriu a vantagem de 2 a 0 com Maurício e Wesley Moraes, mas sofreu empate com dois gols de Mauro Da Luz. Com este resultado, cada equipe soma um ponto no grupo E.

O Colorado volta a campo no domingo para duelo contra o Atlético-MG pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 16 horas (de Brasília). Já o 9 de Octubre enfrenta a Universidad Católica, pelo Campeonato Equatoriano.

O duelo começou morno, sem muita criatividade para ambos os lados. Apesar de algumas dificuldades, aos 24, o Inter encontrou espaço e conseguiu abrir o placar com Maurício. Taison recuperou a posse de bola e tocou para o camisa 27, que finalizou para balançar a rede. Na sequência, Wesley Moraes ampliou. Edenilson aproveitou o erro na saída de bola e tocou para Taison, que encontrou Wesley para marcar o segundo.

Antes do árbitro apitar para a ida ao intervalo, Williams tentou diminuir para os mandantes, mas primeiro chutou em Mercado e depois mandou para fora.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o 9 de Octubre quase diminuiu o marcador em um cabeceio de Mauro da Luz, mas Daniel salvou o Inter de tomar o gol. Contudo, dois minutos depois, após cobrança de escanteio, Da Luz cabeceou para balançar a rede. A equipe da casa, aos poucos, foi se colocando de volta na partida.

Aos 29, Mauro da Luz, novamente, recebeu de Luna e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual. Os mandantes seguiram pressionando o Colorado, mas Daniel apareceu bem para evitar uma possível virada. Nos acréscimos, Pinos apareceu bem para evitar o gol do Inter em finalizações de Alemão e Bustos. (As informações são do Gazeta Esportiva /foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 07/04/2022

