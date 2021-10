Homem é preso em frente ao Clube Estação do Forró, causando desordem com duas facas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem identificado com as inicias B.D.O. foi preso após causar desordem em frente ao Clube de Festa Estação do Forró em Novo Progresso.

Que o Nacional Emerson B. D. O. estava causando desordem na frente do clube de festas Estação do Forró, e que o mesmo estava de posse de duas facas causando perigo a coletividade. (Foto:Reprodução Instagram-PM)

