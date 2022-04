Polícia Federal deflagra operação contra crimes de abuso e exploração sexual infantil no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O nome da operação remete a Lâmia, que na mitologia grega era uma rainha que virou um demônio devorador de crianças. As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará”, disse o delegado.

Operação Lâmia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um suspeito em Belém. Materiais eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia. (As informações são do g1 Pará).

You May Also Like