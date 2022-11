Polícia Federal destrói 130 mil pés de maconha em terra indígena no nordeste do Pará

Cerca de 50 policiais participaram da ação, em 15 pontos de difícil acesso na Terra Indígena, habitada por índios Tembés (Foto:Polícia Civil).

Ao menos 130 mil pés de maconha foram destruídos pela Polícia Federal na Terra Indígena do Alto Rio Guamá, no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. A ação faz parte da Operação Phaseoli, deflagrada com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros do Pará, de quarta-feira (2) até domingo (6). Segundo a PF, não houve prisões.

De acordo com os peritos da PF, as mudas de Cannabis sativa que foram cortadas e queimadas equivalem a cerca de 40 toneladas de maconha. Uma amostra foi colhida para realização de um laudo. As plantações foram encontradas por meio de investigação, com ajuda de imagens de satélite.

Cerca de 50 policiais participaram da ação, em 15 pontos de difícil acesso na Terra Indígena, habitada por índios Tembés. Por isso, foram usados dois helicópteros: um do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da PMDF; e outro do Comando de Aviação (CAV), da própria PF.

Operações desse tipo não costumam gerar prisões em flagrante porque os responsáveis pelas plantações fogem pela floresta ainda antes de a aeronave aterrissar. Porém, foi aberto inquérito para apurar quem são os donos, para que respondam na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

O nome da operação, Phaseoli, faz referência a uma praga natural que atinge a planta de Cannabis. Denúncias podem ser feitas pelo número do plantão da Polícia Federal: 3214-8014. (Com informações do O Liberal).

