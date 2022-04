Polícia Federal prende no Pará suspeito de contrabandear centenas de incensos do exterior

Carga com fardos de incensos foi apreendida no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Carga de 450 fardos de incensos estava em barco flagrado na bacia hidrográfica de Abaetetuba. Suspeita é que produto veio do exterior, o que é proibido.

Um homem foi preso em flagrante em Abaetetuba, no nordeste do Pará, suspeito de contrabando de incensos , provavelmente vindos do exterior, segundo a Polícia Federal. A importação e a exportação do produto são proibidas. O flagrante ocorreu na sexta-feira (8) no rio em um barco. (As informações são g1 PA).

Segundo a PF, foram encontrados 450 fardos de incensos na embarcação, com 400 caixas cada. A estimativa é que em cada caixa havia 30 incensos. O produto foi apreendido.

O preso deve responder por contrabando. “Importar ou exportar mercadoria proibida, pode resultar em reclusão de dois a cinco anos”, informou a PF. Não foi detalhada a idade do preso e o que alegou antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

A quantidade exata e valor estimado dos produtos não foi revelado, pois seria calculado pela Receita Federal , responsável para dar destinação à carga e por emitir autuação administrativa. O g1 não conseguiu contato com a receita para detalhes sobre a carga.

Apreensão de incensos no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022

