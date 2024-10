Polícia Federal realiza prisões em flagrante por invasões e queimadas criminosas no Oeste do Pará

Prisão de suspeitos de provocar queimadas em área de proteção ambiental — Foto: Blog do Pião

De acordo com a PF, as operações seguirão em andamento com o objetivo de preservar o patrimônio natural e assegurar a aplicação da lei nas terras da União.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (01), três suspeitos de envolvimento em invasão de terras públicas e queimadas ilegais em terras da União, localizadas na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. As prisões fazem parte das operações de repressão aos crimes ambientais que afetam não apenas essa área, mas grande parte da Amazônia Legal.

O combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade das ações da Polícia Federal na região, especialmente em áreas de grande relevância ambiental e turística, como Alter do Chão, que sofre constantemente com essas práticas. As queimadas criminosas, além de causarem sérios danos ao meio ambiente, comprometem áreas públicas de grande valor ecológico e são um dos principais fatores de desmatamento.

A Polícia Federal, em conjunto com órgãos de fiscalização ambiental, tem intensificado os esforços para identificar e responsabilizar os autores dessas práticas ilegais, que colocam em risco a biodiversidade e agravam as mudanças climáticas.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/15:42:59

