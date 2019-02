Polícia Federal vai investigar incêndios em prédios do Ibama e ICMBio em Humaitá

A comitiva vai trabalhar na assistência às famílias desabrigadas com o incêndio de balsas e no levantamento de informações sobre o ocorrido.

Leia Também: Garimpeiros ateiam fogo nos prédios do Ibama e ICMBio no município de Humaitá

Agentes federais vão investigar incêndios causados em prédios do IBAMA e ICMBio em Humaitá no Amazonas, eles já estão na cidade e área esta isolada.

Policias federais desembarcaram no município neste sábado (28). Segundo a PM, a situação já foi controlada e os ânimos foram apaziguados. (Foto incêndio sede do IBAMA Humaitá-AM -Whatsapp)

