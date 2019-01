VIVA O AMOR!-Soldados da PM oficializam união e quebram preconceitos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Morando juntos, os dois conseguiram ser locados para a mesma cidade, Itaobim. Tanto na faculdade quanto no trabalho junto à PM, eles procuraram manter a discrição sobre o relacionamento, porém, em dezembro do ano passado, decidiram revelar ao mundo a história de amor: Victor Morais, de 26 anos, e Wilker Figueiredo, de 27 anos, se casaram no cartório. Agora, o relacionamento não é mais segredo para ninguém na cidade de 21 mil habitantes.

A união foi oficializada na última quinta-feira (10) na cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha.

Casal se conheceu na faculdade e no último dia 10 oficializou a união (Foto: Reprodução) Dois soldados da Polícia Militar oficializaram, em cerimônia íntima, a união e quebraram parte do tabu que cerca a profissão. Os dois foram identificados como Victor e Wilker, integrantes da coorporação de Minas Gerais.

You May Also Like