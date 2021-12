Ex-prefeito de Belém – Duciomar Costa segue entubado com quadro pulmonar delicado

Ele apresentou piora nos dois pulmões em exames de imagens, por outro lado, tem sinais vitais bons e não tem comprometimento renal (Tarso Sarraf / O Liberal)

Há nove dias internado, o ex-prefeito Duciomar Costa segue entubado em UTI do Hospital Belém, com quadro de infecção pulmonar.

Há nove dias internado, desde que deu entrada no Hospital Adventista de Belém no dia 2 deste mês, Duciomar Costa segue entubado em UTI do Hospital Advetista de Belém. Segundo a sobrinha do ex-prefeito, Aranda Haber, ele apresentou piora nos dois pulmões, conforme exames radiológicos e laboratoriais. A equipe médica trocou o esquema medicamentoso e trabalha com o prazo de 72 horas para que a medicação surta o efeito esperado.

“Esse esquema (três antibióticos e um antinfúngico) foi administrado na tarde de quarta-feira (8), logo após o resultado dos exames de imagens, então, nesta quinta-feira, fez 24 horas. Hoje, percebemos que apesar do aumento da imagem do quadro de pneumonia ele apresentou estabilidade clínica”, explicou Aranda Haber, que é médica.

Ela o acompanha desde que ele deu entrada no hospital. Nesta quinta-feira (9), Aranda afirmou que o ex-prefeito de Belém apresenta parâmetros normais para a pressão arterial, batimentos cardíacos e para a saturação, essa última é um valor que permite avaliar a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue.

“A saturação varia de 95 a 97, o que é o normal. Também o resultado da tomografia no crânio não apontou complicação, estávamos preocupados com a desorientação dele quando foi internado, mas o exame não apresentou problemas”, informou.

Ela disse que, nesta sexta-feira (10), Duciomar fará um novo raio-x e exames laboratoriais, como hemograma e o PCR que permite identificar infecção, entre outros.

A família e a equipe aguardam com expectativa o resultado da cultura de sangue realizada há alguns dias, isso porque o exame de hemocultura é capaz de identificar micro-organismos na corrente sanguínea. “A hemocultura pode apontar a eventual bactéria que provoca a infecção pulmonar e, por consequência, o antibiótico certo. Ele não tem complicação renal e nem comprometimento em qualquer outro órgão. O quadro é pulmonar”, concluiu Aranda.

