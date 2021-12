Incêndio criminoso destrói posto policial em garimpo de Itaituba

Incêndio destrói posto da PM em área de garimpo no Pará e polícia investiga causas (Foto: Reprodução)

PM e Polícia Civil buscam por suspeitos e apuram causas do incêndio em Itaituba. Testemunhas relataram ter visto jovens no local.

Um posto da Polícia Militar que fica em uma região garimpeira foi destruído por incêndio na madrugada desta quarta-feira (8) em Itaituba, sudoeste do Pará. Não há relatos de pessoas feridas. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso.

Policiais seguiam nas ruas no início da tarde desta quarta-feira (8) “em diligências na região para investigar o caso e apurar as causas do incêndio”, informou a Polícia Civil do Pará em nota.

A unidade policial fica próximo ao garimpo conhecido como Sudário. Testemunhas relataram que quatro jovens teriam sido vistos no local, como mostrou a TV Liberal. Até o início da tarde desta quarta, nenhum suspeito foi apreendido.

As chamas começaram pouco antes das 3h na localidade do Crepurizão. Havia pertences dos policiais que trabalham

Na cidade de Itaituba há garimpos regulares. Até o início da tarde, a polícia não confirmou se o posto destruído pelo fogo ficava perto de um garimpo legal ou se era próximo de algum irregular.

O g1 solicitou detalhes sobre o incêndio e o funcionamento do posto à PM do Pará, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O Corpo de Bombeiros do Pará e a Polícia Federal informaram ao G1 que não chegaram a ser acionados para esta ocorrência.

