Criminoso morre em confronto com a polícia em Marabá

Na casa onde aconteceu o confronto, os militares localizaram tornozeleiras eletrônicas violadas e uma pistola calibre 9 milímetros.

Um homem morreu durante intervenção policial na noite da última segunda-feira (5), em Marabá, sudeste do estado. Uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem estava empunhando uma arma de fogo e ameaçando moradores na Rua São Marcos, à altura da casa de número 285, no bairro São Félix.

Era por volta de 23h quando os militares acionaram reforço e seguiram para a rua e assim avistaram um suspeito correndo para dentro do imóvel aparentemente carregando uma arma cromada a ponto de o objeto reluzir na escuridão.

Ato contínuo, os militares mandaram o suspeito parar, mas ele não obedeceu e uma perseguição foi iniciada tendo o homem saltando um muro para outra casa e se escondido entre os caules de uma bananeira.

Neste ínterim, ainda de acordo com o relato dos militares, o suspeito, que àquela altura não tinha sido identificado, apontou uma arma na direção deles e estes, pra revidar a eventual agressão, atiram no então suspeito.

Assim que cessaram os tiros, ainda de acordo com os policiais, os militares socorreram o baleado, identificado como sendo Hilderlan dos Santos Souza.

Ele foi conduzido ao Hospital Municipal de Marabá, contudo faleceu cerca de 30 minutos após ter dada entrada naquela unidade de saúde. Destacando também que na casa onde aconteceu a intervenção policial os militares localizaram duas tornozeleiras eletrônicas violadas, uma pistola calibre 9 milímetros, além de estojos deflagrados e um celular marca Xiaomi possivelmente roubado.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/17:09:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...