Polícia indicia por feminicídio e violência psicológica suspeito de matar namorada e carbonizar corpo em lareira no RS

André Ávila é suspeito de matar a namorada e carbonizar corpo dela — Foto: Pedro Trindade/g1 RS

André Ávila, de 37 anos, segue preso. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime, segundo a delegada responsável pelo caso. Defesa do homem não se manifestou sobre o indiciamento.

A Polícia Civil indiciou por feminicídio consumado e violência psicológica André Ávila, de 37 anos.

Ele é suspeito de matar a namorada e carbonizar o corpo dela em uma lareira no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. O crime ocorreu em março deste ano.

O inquérito foi enviado ao Ministério Público (MP) na tarde de sexta-feira (5). O homem segue preso. Em depoimento à polícia, em março, ele confessou o crime.

O advogado Jean Maicon Kruse, que representa o investigado, foi contatado pelo g1, mas não se manifestou sobre o indiciamento até a última atualização desta reportagem.

‘Saiu daqui viva e vai voltar dentro de um caixão’, diz mãe

De acordo com a delegada Cristiane Ramos, responsável pela investigação, o laudo da perícia comprovou que a vítima ainda estava viva quando foi queimada.

”Foram localizados vestígios de fuligem aspirados no interior do corpo. Também foram evidenciados os chamados ‘sinais de defesa’ nas mãos da vítima: marcas que demonstram que tentou se defender dos golpes que lhe foram aplicados, tendo, inclusive, os dedos decepados”, explica a delegada.

Investigação

A vítima era Laila Vitória, de 20 anos. Ela era do Pará e estava na capital gaúcha com o suspeito. A jovem tinha passagens compradas e foi morta na semana que retornaria à terra natal. Nos dias anteriores ao crime, André teria ficado com um comportamento agressivo.

”Testemunhas nos trouxeram prints de conversas em que ela afirma que estava com medo e que queria ir embora daqui. Ela estava contando os dias, falando com a mãe dela, com uma amiga, dizendo que tava indo embora e que tinha medo dele”, conta a autoridade policial.

Ainda segundo Cristiane Ramos, no depoimento que prestou no Palácio da Polícia. André relatou que ”foi um momento de adrenalina, mas não disse especificamente estar arrependido”.

Conforme os registros policiais, André Ávila tem antecedentes. Em 2007, ele foi condenado por triplo homicídio tentado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2023/15:38:53 Com informações do g1 Pará — Belém.

