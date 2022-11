PRF apreende madeira ilegal em Trairão, sudoeste no Pará (Foto:PRF/Ascom).

Carga seria entregue em uma serraria próxima do local de apreensão da matéria-prima.

Na segunda-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 9,37 m³ de madeira da espécie Angelim durante fiscalização no km 560 da BR 163, no distrito de Caracol, município de Trairão, no sudoeste no Pará.

De acordo com a PRF, em abordagem a um caminhão, a equipe perguntou sobre a documentação da carga transportada, mas o condutor alegou não a possuir e confessou que sabia a madeira era provenientes de extração ilegal. Ele ainda pontuou que estava transportando-a para uma serraria próxima. Em seguida, o proprietário da carga também foi localizado.

A madeira da espécie Angelim é comumente utilizada na construção civil, naval, na produção de instrumentos musicais e tem alto valor para a confecção de móveis devido à sua resistência.

Diante dos fatos, o condutor, o proprietário, a carga e o caminhão foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis. (Com informações do g1 Pará — Belém).

