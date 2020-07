Homem de 53 anos morre no hospital após ser encontrado espancado em via publica de Novo Progresso

Mirosvaldo Alves Prado (Foto:Via WhatsApp) – Mirosvaldo Alves Prado , 53 anos, morreu na tarde de sábado 04/07 no Hospital Municipal, após ser encontrado com suspeita de espancamento no Peixotinho, bairro Santa Luzia, em Novo Progresso. Mirosvaldo aguardava transferência para hospital de referencia em Santarém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Mirosvaldo deu entrada no final da tarde da última quinta-feira(02/07, com diversas lesões pelo corpo e fratura na cabeça, que levou a suspeita de ter sido espancado.

Conforme o Boletim de Ocorrrência “Mirosvaldo Alves Prado,de 53 anos“, foi encontrado por policiais militares, em uma rua no Peixotinho, com lesões pelo corpo e desacordado, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para hospital municipal com vida, acabou morrendo no final da tarde deste sábado (04). Ainda conforme o Boletim a policia desconhece a causa da agressão.

Em estado grave, Mirosvaldo aguardava ser transferido para Hospital de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso , Mirosvaldo era trabalhador de Fazenda e estava na cidade , com ele somente foi encontrado o celular, uma importância de dinheiro foi levado.

