Policia Militar aprende mulher com veiculo roubado em Novo Progresso

Na tarde dessa segunda-feira, 19, equipes da Policia Militar , prenderam uma mulher que conduzia um veículo com restrição de roubo na cidade de Novo Progresso. (Foto:Divulgação Policia)

Os militares fizeram abordagem na avenida Orival Prazeres quando suspeitaram do veículo “Renault Duster de cor branca, placa QCH 0416” com insulfilmes.

Durante conferencia do documento foi constatado que o documento não era correspondente ao numero do chassi do veículo em consulta aos dados do veículo pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) foi constado a restrição de roubo.

A condutora e o carro foram levados à Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso para providencias.

