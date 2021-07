Exército inaugura hoje Memorial do encontro “8º BEC e 9º BEC” na BR 163

O comandante o 9º BEC “Coronel Marton Daniel Grala” disse que não há previsão da presença do Presidente da República no evento.

O memorial está localizado às margens da rodovia BR 163 , nas proximidades da comunidade Santa Julia no Município de Novo Progresso.(Fotos: Jornal Folha do Progresso)

O memorial será inaugurado nesta quarta-feira 21 de julho de 2021, com a presença de militares.

Ainda conforme informação do Comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Construção “Coronel Marton Daniel Grala”, haverá somente a solenidade militar com a presença de autoridades militares. ” Peço informar que não há previsão de presença do Presidente da República”, disse Coronel Marton.

Memorial

O memorial está localizado às margens da rodovia BR 163, nas proximidades da comunidade Santa Julia distante aproximadamente 28 km sentido Norte da rodovia na cidade de Novo Progresso.

O Memorial estava esquecido foi restaurado e como nova estrutura marca a história dos heróis Brasileiros na abertura desta tão importante rodovia.

O Local antes tinha somente a pedra com o nome dos soldados mortos na obra de abertura da rodovia, data da realização da obra e companhias responsáveis pela construção. O memorial estava abandonado entre a vegetação. Recebeu nova estrutura, com cerca, calçada, localização da pedra central com placa e jardinagem.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Este slideshow necessita de JavaScript.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...