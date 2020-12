Bebê nasce com quase 6 quilos e vira atração de Monte Alegre, no PA

Joaquim nasceu com quase 6 quilos e virou atração em Monte Alegre — Foto: POP/ Monte Alegre & Região

O ‘pequeno’ veio ao mundo na sexta-feira, 4 de dezembro com 5,865kg. Bebê recebeu nome do médico que realizou o parto. Joaquim Rafael e mamãe passam bem.

O município de Monte Alegre, no oeste do Pará, ganhou um novo morador que nem bem nasceu e já virou celebridade local. O “pequeno” Joaquim nasceu na sexta (4) com 5,865kg de parto cesárea. Mamãe e bebê passam bem.

O bebezão nasceu no Hospital Municipal de Monte Alegre, pelas mãos do cirurgião geral Rafael Carneiro que confessou nunca ter feito um parto de um bebê tão grande.

O cirurgião geral, que estava “emprestado” para obstetrícia, contou que a mãe também não imaginava que o bebê era tão grande e tinha expectativa de parir por parto normal. No entanto, a grávida foi ao hospital relatando sentir muito incomodo, dores e dificuldades para respirar, mesmo não estando em trabalho de parto.

O médico resolveu fazer uma ultrassonografia para verificar como estava o bebê e pôde então constatar que os incômodos que a mamãe estava sentindo era por conta do tamanho do bebê que já estava com quase 6kg.

Para segurança da mãe e do bebê, por se tratar de um caso raro, a equipe médica resolveu interromper a gravidez com 39 semanas e 2 dias. A mãe passou pelo procedimento na sexta (4) para o parto do Joaquim que nasceu forte, saudável e com quase 6 kg de muita fofura.

“Foi uma honra, realizamos esse parto de uma forma bem planejada, pois a gente sabia do tamanho do bebe por conta dos exames. Fizemos a cirurgia e deu tudo certo”, disse Rafael Carneiro.

A mamãe do bebê famoso é Geisara Mota, que já tem outros três filhos. Ela contou, em uma rede social, que já sabia que o Joaquim era um bebê diferente, pela forma que ele se desenvolvia em seu ventre.

“Foi uma gestação bem difícil, com muito desconforto. Eu já sabia que ele era um bebê diferente, mas eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Este é o meu quarto filho e agora encerrei a produção em grande estilo”, contou a mamãe.

Homenagem especial

O bebê recebeu o nome de Joaquim Rafael. A mãe quis fazer uma homenagem a dois profissionais de saúde, além de se identificar com o significado dos nomes.

Joaquim é um ginecologista e obstetra muito renomado que trabalhou em Monte Alegre. Joaquim também significa “estabelecido por Deus”.

Por conta do parto raro, a mãe também resolveu homenagear o médico responsável pelo parto, incluindo o nome Rafael no bebê. Rafael significa “o anjo da cura”.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

05/12/2020 19h02

