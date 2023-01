Corpos são encontrados em trem de pouso de avião da Avianca

(Foto: Divulgação) – Corpos de dois jovens foram encontrados no trem de pouso de um avião da Avianca durante manutenção em Bogotá, na Colômbia. De acordo com a companhia, eles seriam possivelmente da República Dominicana.

“Na chegada ao aeroporto El Dorado, em Bogotá, o pessoal da companhia aérea descobriu os corpos de duas pessoas que voavam irregularmente (clandestinos) no trem de pouso do avião”, diz a Avianca em comunicado.

Embora sem documento de identificação, um dos corpos trazia dinheiro da República Dominicana. Eles foram encontrados na última sexta-feira (6).

A Avianca se solidarizou com as famílias das duas pessoas. A empresa aérea afirmou que, embora inspecione os aviões antes de cada voo, a segurança dos aeroportos e suas áreas restritas é responsabilidade das autoridades.

