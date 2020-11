Policia Militar fecha ponto de venda de drogas em Santarém

Dois suspeitos foram presos.

Em rondas pelo bairro Diamantino a GU deparou-se com uma movimentação suspeita em frente a uma residência na Av. Tupaiulandia, foi quando um indivíduo entregava para o Motociclista uma sacola plástica, o condutor da moto empreendeu fuga, ao tentarmos abordar o Nacional de inicias B. F. F. o mesmo saiu correndo para dentro de sua residência onde foi feito acompanhamento, sendo imobilizado por este graduado, ao proceder na busca pessoal foi encontrado com o mesmo uma certa quantia do que aparenta ser substância análoga a OXI. Ao adentrar em um dos cômodos foi encontrado o segundo indivíduo, de iniciais B. R. F. F. que resolveu colaborar com o GU, conduzindo aonde estava o restante do material. Cerca de 6 kgs de entorpecente e a quantia de R$ 387,00, uma balança de precisão e um aparelho celular de marca xiaomi modelo pocophone. Os mesmos foram conduzidos para depol local para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Policia Militar 24 horas./Por Sub Ten CRUZ.

