Operário perde para Goianésia e não tem mais chance de classificação na Séria D

Jogando fora de casa, no estádio Valdeir José de Oliveira, o Operário perdeu para o Goianésia por 2 a 0, esta tarde, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Léo Carvalho e Ricardo marcaram os gols da partida.

O Operário encerra sua participação diante da Aparecidense-GO pela última rodada do Grupo A5, no próximo sábado, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, em sua última partida como mandante no Campeonato Brasileirão da Série D, o União perdeu para o Goiânia por 2 a 1, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Com o resultado, o Colorado não tem mais chances matemáticas para avançar a próxima fase.

Redação Só Notícias

