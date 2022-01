Em flagrante dentro de embarcação, Polícia prende traficante e tira de circulação 7 pacotes de drogas

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil de Santarém em mais uma ação contra o tráfico de drogas, tirou de circulação 7 pacotes de material entorpecente, bem como prendeu em flagrante uma mulher que realizava o transporte.

Sob o comando do delegado Germano do Vale, em conjunto com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e Chefia de Operações da 16ª Seccional, o flagra ocorreu na noite de terça-feira(18), dentro de uma embarcação vinda de Manaus(AM). As informações do O Impacto

Luana Viana Gomes, 25 anos, confessou que realizava o transporte da droga, cujo destino seria Goiânia, no estado de Goiás.

Na manhã de quarta-feira(19) a traficante foi encaminhada ao Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde ficará à disposição da Justiça.

