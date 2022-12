Casal de namorados morre em acidente de trânsito na BR-163 em Santarém

Jovens têm vida interrompida após serem atingidos por um carro que trafegava na contramão — Foto: Divulgação/rede sociais

Motociclista morreu no local do acidente, já a namorada ainda chegou ser levada para o PSM, passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem Janleyr Rick Sousa Maia, 27anos, morreu na noite de domingo (10) depois que a moto que ele pilotava foi atingida por um carro que tentava fazer uma ultrapassagem na BR-163, à altura da comunidade Tabocal, em Santarém, oeste do Pará. Na garupa estava a namorada dele, Naise Maia do Carmo, 28 anos, que morreu durante atendimento médico.

O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do quilômetro 20. De acordo com informações preliminares o acidente teria acontecido em uma curva, em um trecho escuro da rodovia. O carro entrou na contramão.

O motorista do carro teria provocado o acidente ao fazer uma ultrapassagem em local proibido. Ele prestou socorro às vitimas e aguardou a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil pela Policial Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o resultado do exame de alcoolemia, o motorista não teria ingerido bebida alcoólica quando assumiu a direção do veículo.

Em depoimento à policia, o condutor do carro assumiu a culpa, disse que não viu a moto que os jovens trafegavam em sentido contrário, e que tudo foi muito rápido, sem chance de evitar a colisão.

O condutor foi liberado e deve responder em liberdade enquanto o caso é investigado. Um inquérito em portaria foi aberto pelo delegado plantonista por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Janleyr Rick Sousa Maia morava na comunidade São José, e a namorada Naise Maia do Carmo, 28 anos morava na comunidade Tabocal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/11:48:24 a informação é do G1 Santarém

