Policia Militar prende bando que planejava assalto em Novo Progresso

Segundo informações, o bando usaria para tal crime uma Carabina calibre 38, uma Espingarda calibre 12 e dois revólveres calibre 38.

A policia Militar recebeu denúncia anônima e os criminosos passaram a ser monitorados pelos policiais.

A Policia Militar por volta das 17h desta segunda-feira (08) localizou os criminosos na rua Santa Ana, bairro Bela Vista onde foi confirmada as suspeitas de que o bando estaria preparando um assalto a comerciante na cidade, no local a polícia encontrou armas e drogas.

Na residência foram encontrados uma Carabina calibre 38, uma Espingarda calibre 12 e dois revólveres calibre 38.

Na residência foi abordado um menor de idade, natural de Guarantã do Norte (MT) e um maior de idade morador de Novo Progresso-PA com aproximadamente, 4g de entorpecentes análogos a “crack” em um dos bolsos da bermuda do mesmo, e outros materiais ilícitos abaixo citados. A policia investiga outras pessoas que podem fazer parte do grupo de criminosos em Novo Progresso.

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 01 (uma) Carabina PUMA cal. 38 (n° B134462);

– 01 (uma) Espingarda BOITO cal. 12 (n° 6069340-12);

– 12 munições cal. 12 CBC;

– 03 munições cal. 12 ORBEA;

– 03 munições cal. 16 CBC;

– 02 munições cal. 20 CBC;

– 01 maleta porta arma longa;

– R$ 25,00 em espécie;

– Aproximadamente 4g de entorpecentes análogos a crack;

– 01 telefone celular (marca: Multilaser);

– 01 telefone celular (marca: LG);

– 01 carteira porta cédulas.

Os infratores, juntamente com os materiais ilícitos, foram apresentados a delegacia de Novo Progresso, para os procedimentos legais cabíveis com a autoridade de polícia Delegado Francimar Luiz de Oliveira.

