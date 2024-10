VÍDEO: Câmeras registram atropelamento fatal de mãe e filho na BR-163 em Santarém | PA; motorista estava alcoolizado

A mãe morreu no local do acidente e a criança morreu no hospital — Foto: Divulgação

O inspetor Amós Barbalho, da PRF, explicou que o motorista estava visivelmente embriagado e, apesar de tentarem realizar o teste do bafômetro, ele não teve condições físicas de soprar no aparelho.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Nonata Lacerda de Sousa, de 28 anos, e o filho dela de apenas um ano e dois meses foram atropelados enquanto tentavam atravessar a BR-163, na altura da comunidade Tabocal, em Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 23h, quando uma caminhonete em alta velocidade, conduzida por motorista alcoolizado, atingiu as vítimas.

Nas imagens, é possível ver Nonata caminhando pela rodovia relativamente calma, carregando o filho no colo, quando percebe a aproximação rápida do veículo. Ela tenta correr para evitar o impacto, mas é atingida pela violenta batida. O impacto foi tão forte que mãe e filho foram arremessados a vários metros do local do acidente. A caminhonete, uma Hilux prata, ficou com a parte frontal destruída, com o capô visivelmente amassado. (Assista ao vídeo abaixo)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete foi preso em flagrante. O inspetor Amós Barbalho, da PRF, explicou que o motorista estava visivelmente embriagado e, apesar de tentarem realizar o teste do bafômetro, ele não teve condições físicas de soprar no aparelho devido ao nível de embriaguez. O motorista foi conduzido à Seccional de Polícia Civil de Santarém para responder pelo crime.

“O que já ficou constatado é que o condutor dessa caminhonete estava visivelmente alcoolizado. Tentamos fazer o teste do etilômetro, mas ele não teve condições. Diante disso, foi preso em flagrante e encaminhado para a Seccional”, relatou o inspetor Amós Barbalho.

O inspetor também mencionou que a equipe da PRF, junto com a Polícia Científica, continua realizando levantamentos no local para apurar mais detalhes do acidente.

Manifestação

A morte de Nonata e seu filho eleva para quatro o número de vítimas fatais de acidentes na região do Planalto nos últimos dias. A comunidade do tabocal, exige melhorias nas condições de segurança da rodovia.

Francisco das Chagas, liderança comunitária do Tabocal, informou que vai solicitar urgente sinalização e instalação de lombadas para reduzir os acidentes na comunidade.

“Temos uma população muito grande aqui na comunidade do Tabocal, e só nos últimos dias foram dois acidentes fatais. Já fizemos abaixo-assinados, protocolamos documentos, e precisamos de uma resposta urgente. A BR é muito escura, não tem sinalização. A gente precisa de lombadas aqui para controlar a velocidade, especialmente nesses trechos urbanizados”, desabafou Francisco.

Os moradores da região realizam manifestação na manhã desta segunda-feira (14) e bloquearam a BR-163, em busca de soluções para a alta incidência de acidentes.

Francisco das Chagas disse que a manifestação é uma forma de pressionar as autoridades a adotarem medidas que aumentem a segurança na BR-163.

