Mulher tenta entrar em residência é filmada e presa em Novo Progresso

Uma mulher foi presa pela polícia civil, após ser flagrada por câmeras de segurança, tentando entrar em uma residência em bairro de Novo Progresso.

O morador percebeu ação pelas câmeras de segurança, enviou para polícia que fez a investigação e chegou até o paradeiro da acusada e a deteu.

Na câmera, ela aparece em um lado da casa com um objeto na mão, e tenta forçar a janela.

O caso aconteceu por volta das 20h23min desta ultima quinta-feira, 8 de setembro de 2022 em Novo Progresso, assista ao vídeo.

Por:Jornal Folha do Progresso em12/09/2022/17:12:01

